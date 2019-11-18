الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،17 فلسطينياً خلال مداهمات بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.
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ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي، بصورة شبه يومية، فلسطينيين يصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن،بزعم ضلوعهم في أعمال شغب".
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