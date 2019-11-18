بعد الفيضانات التاريخية.. إيطاليا تحذر من موجة طقس سيئ جديدة

حذرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية من موجة طقس سيىء في أنحاء أخرى من البلاد، وحدوث مزيد من الفيضانات خلال الأيام المقبلة، وخاصة في منطقة إيميليا روماجنا حول مدينة بولونيا وفي توسكانا.

وتشهد مدينة البندقية الإيطالية بعض الاعتدال في طقسها بعد أيام من الفيضانات.

وقال مسؤولون في المدينة إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات المياه خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع إعادة فتح المدارس اليوم الاثنين.



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وغمرت المياه حوالي 70 بالمئة من مدينة البندقية يوم الأحد، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 150 سنتيمتراً فوق مستوى سطح البحر، وفقاً لما أعلنه رئيس بلدية المدينة.

وغرق ميدان سان مارك، وهو أدنى نقطة في المدينة، وأغلق أمام السياح حيث تعرضت المدينة المحمية من اليونسكو لثالث فيضان خلال أقل من أسبوع.