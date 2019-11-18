كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عائلة من 12 شخصًا بقصف روسي في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، مقتل 12 شخصاً في القصف الذي نفذه الطيران الروسي على قرية الملاجة جنوب مدينة إدلب، وجميعهم من عائلة واحدة، بينهم 4 نساء وطفل.

وقتل مسلحين اثنين من الفصائل المسلحة جراء قصف جوي روسي استهدف جبل الأربعين بريف إدلب أيضاً.

وبحسب المرصد السوري، أن عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع نظراً لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

ولفت المرصد إلى أن عدد من قتلوا خلال التصعيد الروسي ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى صباح الإثنين 18 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي وصل إلى 4515 شخصاً، منهم 1162 مدنياً و290 طفلاً و210 امرأة ممن استهدفتهم طائرات النظام السوري والجيش الروسي.

Advertisements

وقد لقى 18 مدنيًا مصرعهم وأُصيب 27 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة، اليوم السبت، في مدينة الباب شمال سوريا، على بعد 30 كيلومترا جنوب الحدود التركية، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد كتبت في وقت سابق على موقع "تويتر"، أن 10 أشخاص قُتلوا، بينما أُصيب 15 شخصًا في الحادث. ووفقًا للوزارة، فإن المسلحين الأكراد مسؤولون عن الهجوم.

وقد انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مبيت تابعة للحرس الجمهوري للجيش السوري، في مدينة قدسيا بضواحي دمشق.

واستهدف الانفجار حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري، وفقًا لما ذكرته مصادر أهلية في منطقة مساكن الحرس (العرين) في قدسيا.

وقد أًصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي.