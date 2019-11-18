كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد.

وذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت" الإخباري، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت التقدم من عدة جهات باتجاه مواقع محررة، جنوب مديرية التحيتا.

وقال الموقع، إن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

وحاولت ميليشيا الحوثي المتمردة، صباح اليوم الإثنين، قصف مواقع تابعة للجيش الوطني اليمني، غرب مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة.

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واستخدمت الميليشيا الإرهابية في القصف قذائف الهاون، ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

وتواصل ميليشيا الحوثي، استهداف مواقع الجيش الوطني اليمني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في البلاد.

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.

