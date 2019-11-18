كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائق إيرانية مسربة تفضح الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن وثائق مسربة تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة في العراق.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الوثائق كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015.

وأضافت الصحيفة، أن تسريبات الوثائق الإيرانية، ضمت تقارير أعدها ضباط في الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2014 و2015.

وأكدت الوثائق الإيرانية المسربة، أن سفراء إيران في لبنان والعراق وسوريا يعينهم الحرس الثوري الإيراني وليس الخارجية الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن الوجود الإيراني لم يغب عن مطار بغداد وأن جواسيس إيران بمطار بغداد راقبوا الجنود الأميركيين ورحلات التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

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وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر من أبرز المسؤولين المقربين من إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق المسربة تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة في العراق، وأشارت إلى أن إيران جندت عملاء "سي آي إي" CIA سابقين عقب الانسحاب الأميركي من العراق، كما جندت مسؤولاً بالخارجية الأميركية لمدها بخطط واشنطن في العراق.

الوثائق المسربة كشفت أن إيران تعتبر مراقبة النشاط الأميركي في العراق ضرورة لبقائها وأمنها القومي.