كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: روسيا تفي بعقد تسليم منظومة إس 400 إلى الهند في 2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روستك الحكومية، سيرجي تشيمزوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ستفي بعقدها بشأن تسليم أنظمة صواريخ إس 400 إلى الهند في العام 2025 حيث تلقت بالفعل الدفعة المقدمة الأولى.

وقال "تشيمزوف" للصحفيين في معرض في دبي: "تم إجراء الدفعة المقدمة. لا أريد تحديد الرقم الدقيق، لكننا تلقينا الدفعة المقدمة. لقد أطلقنا بالفعل الإنتاج، والعمل جارٍ، وسيتم تنفيذ كل شيء وفقًا للجدول الزمني. يجب أن يتمم العقد في عام 2025".

بموجب العقد، الذي تم توقيعه في العام 2018، يتعين على روسيا تسليم خمسة أنظمة إس 400 تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار للهند.

وقعت الهند وروسيا عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار لشراء خمسة أنظمة للدفاع الصاروخي من طراز S-400 ، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة تشتري من قطاع الدفاع الروسي بموجب اتفاقية التجارة الخارجية الأمريكية.

صرحت الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، يوم الأحد بأن العديد من دول الشرق الأوسط أبدت اهتمامها بنظام الدفاع الجوي الروسي إس 400.

وقد ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الهند حثت روسيا، الاربعاء 6 نوفمبر، على الإسراع في تسليم منظومات صواريخ أرض جو إس 400 تريومف.

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وحسبما نقلت الصحيفة الهندية اليومية، قالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إنه تم تحديد موعد تسليم أسراب منظومة إس 400 مبدئيًا من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2023. لكن الدفعة الأولى من 15 في المئة تم تأجيلها لعدة أشهر بسبب مشاكل الدفع.

على الرغم من تعهد موسكو بالالتزام بجدول التسليم المتفق عليه أصلاً، إلا أن القضية ستتصدر جدول الأعمال خلال اجتماع الاربعاء. ذكرت المصادر أيضًا، أن الصفقة البالغة 5.43 مليار دولار التي تم توقيعها في أكتوبر 2018 تتعلق بتسليم خمسة أسراب من منظومة إس 400.

تستطيع أنظمة الصواريخ أرض-جو إس 400 تريومف اكتشاف، وتعقب وتدمير القاذفات الاستراتيجية المعادية والطائرات والصواريخ وطائرات بدون طيار على مسافة 380 كم.

وضعت الهند وروسيا آلية للدفع مقابل الصواريخ لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي لا تؤيد حصول نيودلهي على أنظمة الأسلحة الروسية.

في الشهر الماضي، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، إنه "مقتنع بشكل معقول" بأن الولايات المتحدة سوف تتفهم قرار نيودلهي بشراء معدات دفاعية متقدمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي إس 400، من روسيا.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أنها قد تفرض عقوبات على أي بلد يشتري أسلحة من قطاع الدفاع الروسي بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا لعام 2017 (CAATSA). ومع ذلك، فقد وجدت الهند وروسيا آلية دفع دائمة، والتي يعتقدون أنها ستتجنب أي عقوبات أمريكية محتملة.