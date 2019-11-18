كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل موعد اجتماع أستانا حول سوريا لهذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي، أعلن أن اجتماع آستانا المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان في أوائل ديسمبر.

وفي مؤتمر صحفي، قال تليوبردي: "هناك خطط لعقده في أوائل ديسمبر" .

وأضاف وزير الخارجية الكازخستاني، أن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة - روسيا وتركيا وإيران.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر أكتوبر، لكن عل خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تم تأجيله حتى منتصف نوفمبر .

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وقد أعلن القائم بأعمال مندوب روسا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعاً مغلقاً، تم خلاله إطلاع الشركاء الغربيين على نتائج محادثات أستانا حول سوريا التي جرت في نورسلطان.

وقال بوليانسكي للصحفيين "لقد كان اجتماعا حول الجولة الأخيرة من المفاوضات في نورسلطان".

وأشار إلى أنه تم إطلاع مجلس الأمن على نتائج جولة المحادثات الأخيرة، مضيفا: "نحن لا نخفي شيئا، ونرحب بالاهتمام بصيغة أستانا".

هذا واحتضنت العاصمة الكازاخية، نور سلطان، الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا، على مدى يومي 1-2 أغسطس، بحضور الوفد الحكومي السوري ووفد المعارضة ووفود الدول المشاركة، في ظل غياب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، لأسباب صحية، حسب بيان الخارجية الكازاخستانية، ، ومشاركة الأردن، ولأول مرة العراق ولبنان، بصفة مراقبين.