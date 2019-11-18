كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تزور موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت "رويترز" نقلا عن وكالة كيودو اليابانية للانباء أن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي سافرت إلى موسكو اليوم الاثنين، لمناقشة جهود كوريا الشمالية للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة.

كانت تشوي في طليعة المفاوضات التي تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى تفكيك كوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية، مقابل رفع العقوبات.

لم تحرز المحادثات تقدمًا ملحوظًا منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير، على الرغم من اتفاق الزعيمين في يونيو على إعادة فتحها.

لم تشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن رحلة تشوي إلى روسيا.

وقالت كيودو، دون أن تقتبس من مصادر، إنها يمكن أن تبحث محادثات الولايات المتحدة اثناء رحلتها إلى روسيا، التي شاركت في جهود للضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها. وقد شاركت لسنوات في ما يسمى بالمحادثات السداسية، التي انهارت في عام 2008.

هذا الشهر، قالت كوريا الشمالية إنها رفضت عرضًا أمريكيًا لإجراء مزيد من المحادثات، قائلة إنها غير مهتمة إذا كانت تهدف إلى "إرضاءنا" قبل الموعد النهائي الذي حدده كيم للولايات المتحدة لإظهار المزيد من المرونة.

وبينما تريد كوريا الشمالية رفع العقوبات، أصرت الولايات المتحدة على أن يقوم كيم بتفكيك برنامجه للأسلحة النووية أولًا.

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالفشل في إبداء المرونة بعد انهيار أول محادثات بين مسؤوليها الشهر الماضي منذ أن وافق الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو على إعادة فتح المفاوضات.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية، إن "قناة الحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة تضيق أكثر فأكثر بسبب هذا الموقف".

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وأضافت أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول الإرهاب "يثبت مرة أخرى" أن رفض الولايات المتحدة لكوريا الشمالية يشير إلى "سياسة عدائية".

كانت الوكالة تشير إلى "التقارير القطرية عن الإرهاب 2018"، التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أعادت تأكيد تعيين كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب.

وجاء بيان اليوم الثلاثاء قبل زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ستيلويل إلى سيول، والذي من المتوقع أن يناقش المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية، وكذلك قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان.

لم يصف المسؤولون الأمريكيون جدول أعمال ستيلويل بالتفصيل، لكنهم قالوا إنه سيناقش قوة التحالف والتعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عبر السياسات الخارجية.

حثت واشنطن كوريا الجنوبية على إعادة النظر في قرار إنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية الذي ألغي في نزاع سياسي واقتصادي متزايد مع اليابان.

وقال ستيلويل في أواخر شهر أكتوبر في طوكيو: "بالطبع، نحن نشجع الجانب الكوري على العودة إلى هذا الاتفاق، لأنه يفيدنا ويفيدكم، وهو بالتأكيد يفيدهم كذلك".

قال كيم إن تشول، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه لم يكن هناك تغيير في موقفها بعدم تجديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية.

في إبريل، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم إن البلاد ستمنح واشنطن مهلة حتى نهاية العام لتصبح "أكثر مرونة" في محادثات نزع السلاح النووي، لكن قدمت وسائل الإعلام الحكومية منذ ذلك الحين تحذيرات غامضة حول ما سيحدث إذا انتهت المهلة.

قال المشرع الكوري الجنوبي لي اون اون جاي يوم الاثنين بعد إحاطة من المخابرات الوطنية في سول إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يمكن أن تعقدا جولة أخرى من المحادثات على مستوى العمل في منتصف نوفمبر.

