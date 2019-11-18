كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتيل وعشرات الجرحى وقذائف "هاون" باحتجاجات العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الإثنين، سقوط 3 قذائف هاون قرب المنطقة الخضراء.

وقد أفادت قناة العربية، بأن المحتجين العراقيين استعدوا للسيطرة على جسر الأحرار ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وأصيب 4 متظاهرين بجروح أثناء تفريق القوات الأمنية تظاهرة في قضاء الرفاعي في ذي قار.

وسيطر المحتجون العراقيون، على ساحة الخلاني ومداخل جسرين، هما السنك والأحرار، بالإضافة إلى مداخل جسر الجمهورية وساحة التحرير، بينما تتحصن القوات الأمنية في النصف الآخر من تلك الجسور.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية، سيطر محتجون عراقيون على مبنى متعدد الطبقات يستخدم كمرآب للسيارات يطل على جسر السنك، ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية.

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وشل إضراب، دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحياة في عدد من مدن ومحافظات الجنوب وأعطى دفعاً جديداً لحركة الاحتجاج المستمرة منذ أكثر من شهر، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها الشارع بالفشل في إدارة الدولة وبالفساد وعلى مستويات عليا في مفاصل الدولة.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لقناة "الحدث" أن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين إذا تورطوا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن العقوبات ستشمل منع السفر للمسؤولين العراقيين وتجميد ممتلكاتهم.

وهدد المسؤول الأمريكي السلطات في العراق بوقف المساعدات العسكرية للقوات الأمنية إذا ثبت استخدامها ضد المدنيين، منوهاً بأن واشنطن تعرف أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني كان في بغداد وهو من يقمع التظاهرات.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن لا تتدخل بما يحدث في العراق كي لا تعطي ذريعة للآخرين كي يقمعوا هذه التظاهرات السلمية، مشيراً إلى أن الوضع في العراق سيئ جداً، وهناك العديد من القتلى بين الشباب.

كما أعرب المسؤول الأمريكي أن تأييد واشنطن لمطالب المتظاهرين سيكون من خلال تقديم مساعدات طبية.