كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 إثر إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 4 أشخاص وأُصيب 6 أخرون إثر إطلاق نار في حفلة في جنوب شرق فريسنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقًا لإدارة شرطة فريسنو، تم إطلاق النار على 10 أشخاص على الأقل في حفلة في جنوب شرق فريسنو فيما يبدو أنه "إطلاق نار جماعي على الضحايا"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وذكر بيل دولي، ضابط شرطة فريسنو، أن إطلاق النار وقع حوالى الساعة السادسة مساء. في حفلة في الفناء الخلفي، خلف منزل أُطلق فيه المشتبه بهم النار على حشد.

وحسب تقارير وسائل الإعلام: "وصل الضباط إلى المكان - ما وجدناه هو أن العديد من الأفراد قد ماتوا في الفناء الخلفي. لدينا العديد من ضحايا إطلاق النار. نحن لا نصدر العدد الإجمالي بعد".

وأكدت التقارير، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب ستة آخرون، وأن كل الضحايا كانوا رجالًا آسيويين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عامًا.

ولم يتم الإبلاغ عن العدد الدقيق للأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث حتى الآن.

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ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم نقل بعض الجرحى إلى المركز الطبي الإقليمي المجتمعي في حالة حرجة، في حين أن آخرين في حالة حرجة ولكن مستقرة.

ومثل هذه الحوادث ليست بالجديدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجُرح تسعة آخرون في حادث إطلاق نار في أحد المنازل، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 29 اكتوبر، في لونج بيتش، بولاية كاليفورنيا، وفقًأ لما ذكرته إدارة حريق لونغ بيتش.

تم إرسال الشرطة إلى منزل في المبنى 2700 من شارع 7 بالقرب من تيمبل أفنيو في الساعة 10:44 مساءً. بالتوقيت المحلي بعد إطلاق النار.

ويُزعم أن إطلاق النار وقع في الخارج، حيث شوهدت أغلفة قذائف متعددة في زقاق خلف المنزل. ويعتقد أن الحادث وقع في حفلة عيد الهالوين.

أبلغ المسعفون عن وقوع إصابات جماعية مع مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مكان الحادث ونقل تسعة أشخاص إلى المستشفيات المحلية.

وحسب الأنباء الواردة، شوهد المسعفين وهم يعالجون شخصًا مصابًا في فناء بجوار صالون للأظافر، بينما كانت هناك ثلاث جثث على الأقل مرئية على الأرض.

وقد أكدت قوات الشرطة المحلية، أن 12 شخص كانوا في المنزل وقت وقوع إطلاق النار، وأن 3 أشخاص قتلوا بينما أصيب الآخرون، نقلت قوات الشرطة 9 من المصابين إلى مستشفيات المنطقة المحلية، ولم تتوصل السلطات، لأي معلومات عن حالة المجرمين أو الدوافع وراء إطلاق النار.