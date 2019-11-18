كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو واشنطن "للتوقف عن استعراض عضلاتها" في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه انه دعت الصين اليوم الاثنين الجيش الأمريكي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتجنب إضافة "حالات عدم يقين جديدة" بشأن تايوان، خلال محادثات رفيعة المستوى أبرزت التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

جاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني ووي فنغه إلى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، التي صرح بها متحدث صيني، بعد أسبوعين فقط من إدانة مسؤول كبير بالبيت الأبيض لـ "التخويف" الصيني في الممر المائي المزدحم.

كما جاءت بعد يوم من اتهام إسبير علنا لبكين "باللجوء بشكل متزايد إلى الإكراه والترهيب لتعزيز أهدافها الاستراتيجية" في المنطقة.

خلال المحادثات المغلقة على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في بانكوك، حث وي إسبر على "التوقف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم إثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي وتصعيده".

تطالب الصين تقريبًا بجميع مياه بحر الصين الجنوبي الغنية بالطاقة، حيث أنشأت مواقع استيطانية عسكرية على جزر اصطناعية. ومع ذلك، بروني وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام لديها أيضا مطالبات لأجزاء من البحر.

تتهم الولايات المتحدة الصين بعسكرة بحر الصين الجنوبي ومحاولة تخويف الجيران الآسيويين الذين قد يرغبون في استغلال احتياطيات النفط والغاز التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

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تزعج البحرية الأمريكية الصين بانتظام من خلال القيام بما يطلق عليه عمليات "حرية الملاحة" التي تقوم بها سفن قريبة من الجزر التي تحتلها الصين في بحر الصين الجنوبي.

ولدى سؤاله على وجه التحديد عما يرغب وي في أن تفعله الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، وعما إذا كان ذلك يشمل وقف حرية الملاحة هذه، قال وو: "نحن (ندعو) الجانب الأمريكي لوقف التدخل في بحر الصين الجنوبي ووقف الاستفزاز العسكري في بحر جنوب الصين."

على الرغم من الكلمات الدافئة التي تم تبادلها أمام المراسلين، ناقش ووي وإسبير أيضًا القضية الشائكة لتايوان، التي تدعي الصين أنها مقاطعة عاصية وهي القضية الإقليمية الأكثر حساسية وأهمية للحزب الشيوعي.

وقال وو إن فنغ شدد على موقف الصين بأنها "لن تتسامح مع أي حدث لاستقلال تايوان"، مضيفا أنه يعارض أي اتصال رسمي أو عسكري مع تايوان.

كانت الصين قد هددت في الماضي بالهجوم إذا اتجهت تايوان، التي من المقرر أن تجري انتخابات رئاسية العام المقبل، نحو الاستقلال.



وقال: "إن الجانب الصيني يطلب أيضا من الجانب الأمريكي أن يتعامل بحذر مع قضية تايوان وألا يضيف شكوك جديدة إلى المضيق".