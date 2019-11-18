محكمة لندن تعقد جلسة استماع بشأن تسليم "أسانج" للولايات المتحدة اليوم

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تعقد محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن جلسة استماع بشأن قضية تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الاثنين.

ووفقًا لحكم المحكمة، سيتمكن "أسانج" من المشاركة في جلسة الاستماع عبر مكالمة فيديو من سجن بلمارش، حيث يُحتجز، بسبب مشاكله الصحية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

نُقل "أسانج" إلى السجن في أبريل بعد أن أُخرج من السفارة الإكوادورية في لندن، حيث عاش لسنوات. منذ ذلك الحين، ظل مؤسس ويكيليكس رهن الاحتجاز وهو ينتظر جلسات استماع بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو ما عارضه.

تُعقد جلسات المحكمة حاليًا لتقرير تسليمه إلى السويد أو الولايات المتحدة. في السابق كان يحمل "أسانج" اتهامات بالاعتداء الجنسي ضده، بينما في الأخير، مطلوب للتجسس وقد يواجه عقوبة تصل إلى 175 سنة في السجن.

وقد مُثل مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية، يوم الاثنين 21 اكتوبر، حيث من المتوقع أن يطلب محاموه الإفراج المؤقت عنه لأسباب صحية.

وتم القبض على "أسانج" في لندن في 11 أبريل، وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة 50 أسبوعًا بكفالة في العام 2012، عندما طلب اللجوء في السفارة الإكوادورية في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد بتهمة الاعتداء الجنسي وربما إرساله إلى الولايات المتحدة تنص على.

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بعد اعتقال "أسانج"، قدمت واشنطن طلبًا من لندن بتسليمه. من المقرر الآن عقد جلسات استماع بشأن قضية تسليم "أسانج" في 25 فبراير 2020.

في سبتمبر، قال جون شاتون، الأب البيولوجي لجوليان أسانج، إن معاملة مؤسس ويكيليكس في سجن بلمارش في لندن يمكن وصفها بأنها "قاسية وهستيرية"، حيث يتم إبقاء ابنه في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم.

وأصر "شيبتون"، على أنه من "غير العادي" رؤية ابنه محتجز في ظل ظروف السجن غير الإنسانية هذه، مع تدهور حالته الصحية بسرعة.

وأضاف "شيبتون" للصحافة: "لقد زرت جوليان أسانج آخر مرة في أغسطس - كان مهتزًا بعض الشيء، ويعاني من القلق. لقد فقد الكثير من الوزن. إنه أمر محزن للغاية، وزادت شدة معاملته على مدار العام الماضي".

وأكد والد جوليان أسانج: "أنه يتعرض لكل أنواع العذاب".

وقد أبلغت رئيس تحرير ويكيليكس كريستين هرافنسون، وسائل الإعلام في وقت سابق، أن سلطات المملكة المتحدة تحتجز جوليان أسانج في ظروف أسوأ من الإرهابيين المتهمين وتمنعه من إعداد قضيته ضد تسليم الولايات المتحدة.