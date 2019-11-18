كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يستعدون لحملة دموية وسط دعوات أمريكية لضبط النفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت شرطة هونج كونج حصارًا اليوم الاثنين على جامعة حيث تجمع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة ومعهم قنابل البنزين وغيرها من الأسلحة محلية الصنع، وسط مخاوف من حملة دموية ودعوات أمريكية لضبط النفسن وفقا لرويترز.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإجبار عشرات المتظاهرين الذين حاولوا الهرب من الحرم الجامعي المحاصر في جامعة الفنون التطبيقية، بعد ليلة من الفوضى اشتعلت فيها النيران على الطرق الرئيسية وعربة مدرعة تابعة للشرطة، واصابة ضابط شرطة بسهم في ساقه.

تم إلقاء القبض على العشرات من المتظاهرين بالقرب من الجامعة صباح يوم الاثنين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية RTHK، بينما عطل النشطاء في المنطقة التجارية القريبة من طريق ناثان المرور وأجبروا مراكز التسوق والمتاجر على الإغلاق.

قال دان، المتظاهر البالغ من العمر 19 عامًا "لقد حوصرنا هنا لفترة طويلة. نحن بحاجة إلى اخبار جميع أهالي هونغ كونغ أننا بحاجة إلى المساعدة.. لا أعرف الي متي سيستمر هذا الوضع. قد نحتاج إلى مساعدة دولية. "

وقالت هيئة مستشفى المدينة انه اصيب 38 شخصا ليل الأحد. ورأى شهود عيان من رويترز أن بعض المحتجين يعانون من حروق بسبب المواد الكيميائية التي أطلقت من خراطيم المياه التابعة للشرطة.

صرخ أحد المتظاهرين من على سطح الحرم الجامعي بينما كان المحتجون يرتدون أقنعة واقية من الغازات ومظلات باحثين عن سبل للهروب من الجامعة، "تذكروا أن حياتنا بين يديكم. لماذا تدفعونا الي الموت؟"

وأظهرت لقطات فيديو المحتجين وهم مقيدون، بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تحرس في واحدة من أكثر المناطق التجارية والسياحية ازدحامًا. قالت الشرطة إنها أطلقت ثلاث طلقات حية عندما هاجم "مثيري الشغب" ضابطين كانا يحاولان اعتقال امرأة. لم يصب أحد في الحادث وهربت المرأة.

وكانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق من استعدادها لاستخدام الرصاص الحي إذا استمر "مثيري الشغب" في استخدام الأسلحة الفتاكة، وسط تصاعد كبير للاضطرابات التي أغرقت المركز المالي الآسيوي في الفوضى منذ ما يقرب من ستة أشهر.

قال متظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل صيني في المستعمرة البريطانية السابقة إنهم يردون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

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و اوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أدانت "الاستخدام غير المبرر للقوة" في هونغ كونغ ودعت بكين إلى حماية حرية هونج كونج، قائلا "ندين الاستخدام غير المبرر للقوة ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف والمشاركة في حوار بناء."

يقول مكتب التعليم إن جميع الفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية يتم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

و كان قد ألغى المكتب الفصول الدراسية منذ يوم الخميس، بعد تعرضه للنقد لعدم قيامه بذلك في وقت مبكر، مضيفا أن المدارس يجب ان تبقي مبانيها مفتوحة للطلاب الذين يحتاج آباؤهم لإرسالها إلى المدرسة خلال اليوم.

انضم العديد من الطلاب إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث اعتقلت الشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. يقول مكتب التعليم إنه يجب على الطلاب البقاء في المنزل، وليس التجول في الشوارع ويجب ألا يشاركوا في أنشطة غير قانونية.

اندلعت أعمال عنف جديدة حول الحرم الجامعي لجامعة هونج كونج المحاصرة صباح يوم الأحد، فيما يستعد المتظاهرون لتحرك الشرطة المحتمل لإخلائهم بعد اشتباكات عنيفة بين عشية وضحاها.

بعد بضع ساعات من الهدوء بينما كان المتظاهرون ينامون على المروج وفي مكتبة الجامعة، أطلقت الشرطة طلقات جديدة من الغاز المسيل للدموع بعد وقت قصير من العاشرة صباحًا. ألقى النشطاء قنابل حارقة في المقابل، أشعل بعضهم الأشجار خارج الحرم الجامعي.

بدت أجزاء من الحرم الجامعي أشبه بقلعة صباح يوم الأحد، مع وجود الحواجز ومتظاهرين يرتدون ملابس سوداء يحرسون الأسوار بأسلحة بدائية مثل الطوب وصناديق القنابل النارية والأقواس والسهام على أهبة الاستعداد.

وقال تشان (20 عاما) وهو طالب في السنة الثالثة "لا نريد مهاجمة الشرطة، نريد فقط حماية حرمنا.... ونريد حماية هونج كونج"..

