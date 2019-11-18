حريق في بناية سكنية بعكا وانفجار بنهريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في بناية سكنية بشارع "شلومو بن يوسف" في مدينة عكا صباح اليوم، الإثنين.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ألسنة النار شبت في خزانة للكهرباء وامتدت لأحد المنازل، حيث جرى تخليص 4 مواطنين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.
وفي حادث آخر، وقع انفجار قرب أحد المحال التجارية بمدينة نهريا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وأسفر الانفجار عن إلحاق أضرار جسيمة في المكان، في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.
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