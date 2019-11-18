الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبا مفاجئا لفحص جهوزية قيادة الجبهة الشمالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ صباح اليوم، الإثنين، تدريبا عسكريا مفاجئا بإشراف هيئة الأركان العامة، وبقيادة القائم بأعمال مراقب الجيش الإسرائيلي، العميد في الاحتياط عوفر سريغ، بهدف فحص الجهوزية والقدرات العسكرية لقيادة الجبهة الشمالية، حسب بيان للجيش.
وأضاف البيان أن "هذا التدريب هو الثاني في سلسلة اختبارات الجهوزية برئاسة رئيس أركان الجيش للعام 2019، ولذلك سيلخصه رئيس هيئة الأركان العامة، أفيف كوخافي".
وحسب البيان، فإن التدريب سيجري في منطقتي مرج بن عامر والجليل الأعلى، وسيستمر حتى يوم غد. وفي إطار التدريب ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن ومركباتها وطائرات وستطلق صافرات إنقاذ وسيسمع دوي انفجارات.
ويستخدم الجيش أجهزة اتصال من أجل مطالبة قوات في الاحتياط بالمشاركة في التدريب.
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