شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تصعد سلسلة خروقاتها بالجاح في الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 صعدت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف. Advertisements وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها نحو مواقع القوات المشتركة في المنطقة بالأسلحة الرشاشة وبسلاح الدوشكا بشكل مكثف ومتواصل. واشارت المصادر أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل خروقاتها وانتهاكات للهدنة الأممية بقصف وإستهداف الأحياء السكنية بشكل همجي في مختلف مديريات محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على اتفاق استوكهولم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تصعد سلسلة خروقاتها بالجاح في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.