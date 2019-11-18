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الهلال الإماراتي يرفد مستشفي التحيتا بالحديدة بكميات من الأدوية لمكافحة الضنك

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 نوفمبر 2019

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة وباء حمى الضنك، رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد مستشفى التحيتا في محافظة الحديدة، بكميات كبيرة من الأدوية اللازمة، لمكافحة الحالات المرضية المصابة بحمى الضنك التي عاودت بالظهور مجدداً في المنطقة.

 

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 وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات العاجلة لمواجهة الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بجائحة حمى الضنك ، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الأدوية اللازمة لمعالجة المرضى في مستشفى التحيتا، والمرضى القادمين من مناطق أخرى بعيدة الى المستشفى الكائن في المدينة.

 

 وعبر الأهالي والمواطنين في التحيتا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الامارات العربية المتحدة وذراعها الانسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر ، على الدعم السخي في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة بشكل كبير في المديرية.

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