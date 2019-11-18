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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل وسط كاليفورنيا، الأحد وفق الشرطة.
واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس، وأطلقا النار.
وذكر المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".
وقالت وسائل إعلام محلية إن أربعة أشخاص قتلوا. ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.
وقال دولي إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.
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