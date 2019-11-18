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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توجيه لمسؤول بتعز باتخاذ إجراءات صارمة لحماية أراضي الملكيتين العامة والخاصة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أجرى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، زيارة ميدانية تفقد خلالها عددا من اراضي وعقارات الدولة في المحافظة.
وأكد وكيل أول خلال جولة الاطلاع على أن السلطة المحلية وعبر أجهزتها الأمنية والعسكرية لن تقف مكتوفة الايدي إزاء أي اعمال بسط او اعتداء تطال أراضي وعقارات الدولة أو المستثمرين.
ووجه المخلافي الأجهزة الأمنية التعامل بحزم وصرامة مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على اراضي وعقارات الدولة، وتلك المخصصة للخدمات والمتنفسات والحدائق العامة.
كما وجه وكيل أول المحافظة مكتب الاشغال العامة ومكتب هيئة اراضي وعقارات الدولة سرعة النزول الميداني و رفع تقرير شامل معزز بالاسقاطات والوثائق لبيان وتحديد طبيعة الاعتداء والاستحداثات التي تعرضت لها الحديقة غربي المدينة لاتخاذ الاجراءات الرادعة.
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