مسؤول بتعز يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة حمى الضنك

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أعلن مسؤول محلي في محافظة تعز، حالة الاستتفار القصوى لمواجهة حمى الصنك.



وضمن المتابعة المستمرة لعملية مكافحة وباء حمى الضنك وعلاج الحالات المصابة أولاً بأول واصل وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي زياراته التفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة,

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وزار برفقة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي مركز مستشفى 22 مايو في بير باشا وعدد من المراكز والمرافق الصحية للاطلاع على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة المقدمة للحالات المصابة بحمى الضنك .

وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة توفير العناية والعلاجات اللازمة للمرضى والرفع بأية معوقات تواجه مهام المراكز الطبية ليتم وضع المعالجات والحلول العاجلة لها .

ووجه وكيل أول مكتب الصحة بتشكيل لجنة متخصصه من كوادر طبية والاستعانة باساتذة كلية الطب بجامعة تعز لترشيح اكاديمين متخصصين بتشخيص الوباء الفيروسي الذي انتشر داخل المدينة وبعض المديريات

وفحصه عبر المختبر المركزي وبعض المختبرات ذات الجودة العالية، أو إرسال عينات منه الى خارج الوطن للفحص والتأكد من نوعية الفيروس وكيفية انتقاله، وإعلان نتائج التشخيص من أجل تبديد التكهنات وإزالة المخاوف عن كواهل المواطنين .