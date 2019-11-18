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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مخيم جديد للنازحين في محافظة مأرب والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
افتتحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، مخيماً جديداً يحمل اسم مخيم الامل ويقع جنوب غرب مدينة مأرب.
وبحسب مصادر محلية يستوعب المخيم 30 عائلة نزحت مؤخرا الى مأرب، فارين من المناطق التي تقع سيطرة الحوثيين.
وتم إنشاء المخيم بدعم من مؤسسة يماني الخيرية وعدد من المنظمات والجمعيات الانسانية المحلية.
يشار إلى أن عدد مخيمات النازحين في محافظة مأرب يصل إلى نحو 33 مخيما فيما لايزال النازحون يصلون الى المحافظة بشكل مستمر هروبا من بطش الحوثيين.
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