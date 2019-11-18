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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي من صعدة يقتل شخصين في إب لرفضها التوجه إلى جبهات الضالع والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أقدم قيادي حوثي بارز، على قتل عنصرين من المليشيا في نقيل "خشبة"، غربي الفاخر، شمال غربي الضالع.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المنحدر من محافظة "صعدة" ، أطلق النار على عنصرين من أبناء منطقة "القفر"، بمحافظة إب، وسط البلاد، رداً على رفضهما التقدم نحو جبهات الفاخر، ما تسبب بوفاتهما على الفور.
وتابعات، إن القتيلين كانا قد أكدا أنهما لن يتحركا إلى أي من جبهات الفاخر، إلا إذا انضم إليهما القيادي الحوثي المنحدر من محافظة "صعدة"، وهو ما لم يرق لذلك القيادي.
وكشفت المصادر أن القيادي الحوثي يعامل أبناء "القفر" بمناطقية ويدفع بهم إلى خط النار، ويستخدمهم دروعاً بشرية، بينما تحتمي خلفهم بعض عناصر الحوثي التي تنتمي إلى محافظة "صعدة"، حال مشاركتهم، ناهيك عن تنفيذ عمليات تصفية لكل من يحاول الانسحاب أثناء المواجهة.
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