شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. قصف حوثي على منازل المواطنين بالقرى النائية في الدريهمي والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 مقاتلات التحالف واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران ممارساتها الإجرامية بإستهداف القرى النائية ومنازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في الدريهمي عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف منازل المواطنين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل عشوائي وعنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تسبب بأضرارا بالغة بمنازل المواطنين وأدى إلى خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي عمليات إستهداف وقصف الأحياء السكنية والقرى النائية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بشكل وحشي في خرق سافر وواضح للهدنة الأممية واتفاقية السويد. .

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