شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كاريكاتير ساخر يكشف عن مدى الخلاف بين أركان النظام الإيراني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:41 صباحًا, 18 نوفمبر 2019 م
المناطق - الرياض
كشف كاريكاتير نشرته وكالة فارس للأنباء عن الشقاق والخلافات المتراكمة بين أركان النظام الإيراني، وتحديدا الرئيس “حسن روحاني” والمرشد “علي خامنئي” في بلد يعاني شعبه من الفقر والتزمت.
وأظهر الكاريكاتير، الذي نشرته “فارس” التابعة للتيار المتشدد لخامنئي على منصتها الرسمية، اتساع هوة الخلاف بين أركان النظام الإيراني.
وصور الكاريكاتير، الذي حمل عنوان “التناقض التاريخي لروحاني بخصوص رفع الأسعار”، الرئيس الإيراني كأنه يتحدث مع نفسه، ويقول إن “تنوع سعر البنزين يخلق فسادا في الدولة فقررت توحيد السعر”، قبل أن يرد على نفسه: “إن الزيادة ستصب في مصلحة الشعب”.
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الانقسامات بين أركان النظام الإيراني، والتي لم تكن على مستوى السياسة الداخلية فقط ولكن “الخارجية” أيضا.
وتصاعد الغضب الشعبي ضد النظام الإيراني في اليوم الثاني من الاحتجاجات؛ حيث عمت المظاهرات الشعبية نحو 65 مدينة بالبلاد رفضا لرفع أسعار الوقود.
ومنذ صباح السبت خرج إيرانيون بسياراتهم وأوقفوها في منتصف الطرق السريعة، للتعبير عن غضبهم من هذه القرارات التي لا تناسب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
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