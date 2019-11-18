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توافد اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، صباح اليوم الاحد، الى ساحة الحبوبي مركز المدينة دعما للتظاهرات الاحتجاجية بمشاركة طلبة المدارس والجامعات وناشطين، وذلك بعد يوم ممطر لم يمنع المتظاهرين من الاستمرار باحتجاجاتهم.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم ممطر.. استمرار توافد محتجي الناصرية على ساحة الحبوبي 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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