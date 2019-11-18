نيويورك تايمز تكشف العلاقات السرية بين مسؤولين عراقيين وإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

بغداد طهران - الخليج 365

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران.



وبيت الصحيفة أن "الوجود الإيراني لم يغب عن مطار بغداد، مشيرة إلى أن "جواسيس إيران بمطار بغداد راقبوا الجنود الأميركيين ورحلات التحالف.

وتابعت "سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا في الحرس الثوري".

وبينت أن "الوثائق المسربة تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة في العراق، معتبرة أن "الوثائق كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015

وتقول الصحيفة بأن "قاسم سليماني يحدد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق، فيما وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر من أبرز المسؤولين المقربين من إيران.

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وذكرت أن "إيران تعتبر مراقبة النشاط الأميركي في العراق ضرورة لبقائها وأمنها القومي، لافتة إلى أن "إيران جندت مسؤولا بالخارجية الأميركية لمدها بخطط واشنطن في العراق

وتقول الصحيفة "الوثائق تؤكد استخدام الأجواء العراقية للامدادات العسكرية للنظام السوري".

وكشفت أن جواسيس إيران متغلغلون في جنوب العراق

وتحدثت الصحيفة "عمليات التطهير في جرف الصخر نفذتها ميليشيات تابعة لإيران

وقالت "أوباما اشترط الإطاحة بنوري المالكي لتجديد الدعم العسكري للعراق

وبينت أن "قياديا بالاستخبارات العراقية أبلغ إيران استعداده للتعامل معها

وذكرت أن "نوري المالكي كان الشخصية المفضلة لإيران"