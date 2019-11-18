صحيفة: ها هو العالم يتوجه إلى دبي التي باتت واحدة من أكبر أسواق الطيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت قبل نحو 24 ساعة فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019، هذا المعرض الفريد من نوعه في العالم من حيث الحجم، والمشاركة العالمية، والنوعية الحديثة في عالم الطيران، حيث يعد أحد أكبر وأشهر معارض الطيران العالمية، وينطلق هذا العام في دورته بشكل جديد قال عنه صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «نطلق أحد أكبر معارض الطيران في العالم، معرض دبي للطيران، 160 دولة و1300 شركة و165 طائرة مدنية وعسكرية، في دورته الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار»، وأضاف سموه: «نتطلع لدورة استثنائية في دبي وورلد سنترال.. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات».

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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" ها هو العالم يتوجه إلى دبي التي باتت واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، المدني منه والعسكري، وأصبحت تقود النمو في صناعة الطيران العالمي، وذلك عبر بوابة معرض دبي للطيران على مدى 30 عاماً من عمر هذا الحدث العالمي.

وأضافت وقد استطاع هذا المعرض أن يجمع بين ثناياه أرقى أجيال الطائرات العسكرية والمدنية، التي تتسم بأنظمتها وبرامجها المتقدمة، وتضم أهم المبتكرات الجديدة التي توصلت إليها الشركات في مجال تصنيع الطائرات وتقنياتها الحديثة، محلياً ودولياً، إسهاماً في تحقيق النجاح المنشود اقتـصادياً وثقافياً وسياحياً، باعتــــباره أحد أبرز الفعاليات والأحداث المميزة، التي تواكب آخر المستجدات والتطورات الجارية في قطاع الطيران، الذي تحرص دولة الإمارات عـــلى تطويره وتفعيله، بهدف تحقيق مزيد من النماء والتقدم، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لكل مستخدميه