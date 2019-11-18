لفتت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ما زال يشترط تأليف ​حكومة تكنوقراط​ حتّى يَقبل بإعادة تكليفه". وكشفت أنّ "مفاوضي الحريري وتحديدًا "الخليلين" (وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​) أبلغا الحريري موافقة من يمثّلان على حكومة "تكنوسياسيّة" يكون أغلبيّة وزرائها من التكنوقراط، وانّه إذا كان يريدها أن تكون عشريّة، فلا مانع من أن يكون ثلثاها من التكنوقراط، لكنّه لم يقبل وأصرّ على حكومة تكنوقراط خالصة، فلم يحصل اتفاق وكان أن سمّى الوزير السابق ​محمد الصفدي​ من بين مجموعة أسماء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: "الخليلين" أبلغا الحريري الموافقة على حكومة عشرية ثلثاها من التكنوقراط لكنه لم يقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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