الحواط: كل الدعم لمجلس نقابة المحامين الجديد في مسيرته

بارك النائب زياد الحواط ل​لبنان​ بالنقيب الجديد للمحامين ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة لا سيّما الاستاذ بيار حنا. وأكد انه "مع التغيير الحاصل فإن الأمل بغد لبناني أفضل ممكن". وأضاف "كل الدعم للمجلس الجديد في مسيرته لارساء دولة القانون وتثبيت النقابة رافعة للوطن ومرجعاً للدفاع عن الحق وإرساء العدالة".

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