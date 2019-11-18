قتلى وجرحى باطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" نقلا عن وسائل إعلام أميركية، عن سقوط عدد من القتلى واصابة 9 أشخاص على الأقل جراء ​إطلاق نار​ على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة المدينة إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم قتلى، وبعض الجرحى حالتهم حرجة، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".

وأضاف مسؤول في ​الشرطة​ أن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة ل​كرة القدم​، فيما تقوم ​الشرطة الاميركية​ بالتحري والبحث عن الجاني.