هونغ كونغ: عدم دستورية قرار منع المتظاهرين من ارتداء أقنعة

اسماء السيد - هونغ كونغ: قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ الإثنين بعدم دستورية حظر تفرضه سلطات المدينة على المتظاهرين يمنعهم من ارتداء أقنعة تغطي وجوههم بهدف وضع حد لأشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية.
ورأت المحكمة أن "القيود التي يفرضها (قرار الحظر) على الحقوق الأساسية ... يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي".
وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين، بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.
واعتبرت الخطوة لحظة قانونية فاصلة للمدينة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997، لكنها ظلت رمزية إلى حد كبير.
وتستمر الاشتباكات بين المتظاهرين الذين يضع غالبيتهم أقنعة، والشرطة وتتخللها أحيانا أعمال عنف. ويطالب المتظاهرون بمزيد من الديموقراطية في هونغ كونغ وبتحقيق مستقل في ارتكاب الشرطة أعمال وحشية مفترضة.
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