دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الداخلية الفرنسي يلقي اللوم في الاحتجاجات على "بلطجية وأشقياء"

باريس (رويترز) - ألقى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اللوم يوم الأحد على "بلطجية" و"أشقياء" في أعمال العنف التي شابت المظاهرات يوم السبت في الذكرى الأولى لبدء احتجاجات "السترات الصفراء".

وقال كاستانير لمحطة أوروبا1 الإذاعية ردا على سؤال عن العنف الذي شهدته باريس يوم السبت "ما شهدناه بالأمس كان القليل من المتظاهرين (الشرعيين) والباقون بلطجية وأشقياء وحمقى".

وحرق المحتجون السيارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه أثناء مسيرات لإحياء ذكرى مرور عام على ميلاد حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة.

وقال كاستانير إن الشرطة اعتقلت 264 شخصا على مستوى البلاد يوم السبت منهم 173 في باريس.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)