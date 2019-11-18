شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تمر بتحسن اقتصادى.. وانخفاض التضخم وسعر الفائدة دلائل قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مصر تمر بتحسن اقتصادى ملموس انعكس بشكل إيجابى خلال الفترة الأخيرة، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الدلائل على تحسن الاقتصاد منها انخفاض التضخم بشكل كبير بالإضافة ووصل التضخم لأقل مستوى له منذ سنوات فى شهر سبتمبر الماضى.

وقال "أبو العلا"، فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن البنك المركزى قرر مؤخرا خفض سعر الفائدة ما يصب بشكل كبير فى جذب رؤوس الأموال من الخارج ليس ذلك فحسب بل يساعد بشكل كبير فى ضخ رؤوس الأموال داخل الأسواق المصرية بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.

وأضاف "أبو العلا"، أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو وضع اقتصادى مستمر، ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر خاصة بعد نجاح الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها.

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