استنفرت جثة رجل مسن السلطات في مدينة طنجة، بعد العثور على الجثة داخل منزل الهالك بحي “مسترخوش”.
المعطيات المتوفرة، كشفت بأن رائحة مزعجة انبعثت من داخل منزل الهالك، أدت إلى استسفار الجيران، لاسيما وان الهالك اختفى عن الأنظار منذ عدة أيام.
وأضافت مصادر “اليوم 24″، انه تم نقل الجثة إلى مستدوع الاموات بمستشفى المحلي لاخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر جثة رجل مسن تثير استنفار السلطات بطنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.