جثة رجل مسن تثير استنفار السلطات بطنجة

استنفرت جثة رجل مسن السلطات في مدينة طنجة، بعد العثور على الجثة داخل منزل الهالك بحي “مسترخوش”.

المعطيات المتوفرة، كشفت بأن رائحة مزعجة انبعثت من داخل منزل الهالك، أدت إلى استسفار الجيران، لاسيما وان الهالك اختفى عن الأنظار منذ عدة أيام.

وأضافت مصادر “اليوم 24″، انه تم نقل الجثة إلى مستدوع الاموات بمستشفى المحلي لاخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة.