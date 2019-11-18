التفاؤل من احتمال انتهاء الحرب التجارية يخفض أسعار الذهب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بنحو 0.1 بالمئة، متأثرة بتصاعد التفاؤل حول احتمال عقد اتفاق تجاري يُنهي الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، بينما ساهم انخفاض الدولار بضبط خسائر المعادن.

وأوردت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء، أمس الأحد، أن واشنطن وبكين أجرتا اتصالا هاتفيا رفيع المستوى يوم السبت حيث بحث الجانبان القضايا المحورية لدى كل منهما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق تجارة أولي، مشيرة إلى "محادثات بناءة" بين الطرفين.

وبحلول الساعة 06:53 صباحا، كان السعر الفوري للذهب منخفضا حوالي 0.1 بالمئة إلى 1466.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا إلى 1466.40 دولار.

وقالت محللة السوق لدى "سي.ام.سي ماركتس"، مارجريت يانج يان، إن "تحسن المعنويات حيال المخاطرة في أنحاء آسيا وتفاؤل المستثمرين الحذر بشأن المضي في اتفاق المرحلة واحد قبل عيد الميلاد، يضغطان على الذهب"، مضيفة أن تراجع الدولار حد من انخفاض المعدن.

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وارتفعت الأسواق الآسيوية بعد أن فاجأت بكين الأسواق بخفض سعر فائدة رئيسي للمرة الأولى منذ 2015، مما أثار تكهنات بأن بعض التحفيز قد يكون في الطريق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الدولار قليلا مقابل العملات الرئيسية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 890.89 دولار.