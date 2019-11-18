اليمن.. مبادرة لإعادة تشكيل وانتخاب الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن

الإثنين 18 نوفمبر 2019



تم الحصول على نص المبادرة لإعادة تشكيل وانتخاب الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن.



النص..

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة لإعادة تشكيل وانتخاب الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن

وفقا لمخرجات الحوار الوطني

الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن ، أن واقع التشظي الذي تشهده السلطة القضائية ، نتيجة للأوضاع المأساوية التي يمر بها وطننا الحبيب ، والذي بات واقعا مفروضا عكس نفسه على نادي قضاة اليمن في تمديد مدة ولايته وهيئته الإدارية والتي تباشر أعمالها بأغلبية أعضائها من العاصمة المؤقتة عدن رغم نكوص عدد منهم على أعقابهم وامتناعهم عن الوفاء بقسمهم الذي تحملوه على عاتقهم في خدمة أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عنهم وعن واستقلال السلطة القضائية بل أن البعض تمادى إلى عرقلة الجهود الرامية لتقديم أبسط الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية من توفير مقر وسكن في العاصمة المؤقتة و صرف المساعدات الطبية لهم ، وحيث تعالت أصوات بعض أعضاء الجمعية العمومية بشأن عدم تمكن الهيئة الإدارية من المطالبة وانتزاع حقوقهم رغم من معرفتهم اليقينية للصعوبات والعراقيل التي يتم وضعها لكبح جماح الهيئة الإدارية ومنعها من مباشرة عملها لسبب أو لأخر ، لذا وبراءة للذمة ولما يحقق مصلحة الجمعية العمومية ومثلما كان قضاة اليمن في مؤتمرهم الثالث الذي عقد بأمانة العاصمة في أغسطس 2013م برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي السابقون لتطبيق مبدأ الشراكة الذي تجسد في اعادة تشكيل الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ، فإننا نتقدم بهذه المبادرة والتي تجعل من قضاة اليمن السباقون في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك على النحو الآتي :-

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على اعضاء الجمعية العمومية في كل إقليم من أقاليم اليمن الإتحادي وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الدعوة لإنتخابات الهيئة الإدارية الممثلة لهم في الإقليم والتي تشكل وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي واللائحة الداخلية من خمسة أعضاء ، رئيس ، وامين عام ، ومسؤول شؤون اعضاء، ومسؤول مالي ، ومسؤول اعلامي .

يتكون مجلس نادي قضاة اليمن الاتحادي من رئيس وأمين عام كل من الأندية القضائية في الأقاليم وسيكون عددهم اثني عشر عضوا ممثلين لكافة أعضاء الجمعية العمومية ويتولون في أول اجتماع لهم انتخاب أو تزكية رئيس ونائب رئيس وسكرتير عام النادي ومسؤول مالي ومسؤول شؤن أعضاء ومسؤول اعلامي .

يتم توزيع الدعم المقرر من مجلس القضاء الأعلى بالتساوي بين الأندية القضائية للأقاليم بعد اخراج نسبة 20% لنادي القضاة الإتحادي ونفس النسبة تمنح للنادي الإتحادي من اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية .

تتولى هيئة النادي الاتحادي بعد توزيع المهام بين أعضائها ، تعديل اللائحة الداخلية وتحديد الإختصاصات والمهام بين النادي الاتحادي وبين الأندية القضائية للأقاليم .

زملائي الأعزاء ان هذا المقترح سيمنع الإستئثار بتمثيل القضاة في كافة أقاليم اليمن الاتحادي كما سيمكن الأندية في الأقاليم من متابعة حقوق أعضائها والدفاع عنها أمام السلطات المحلية ، كما يعطي كافة الأقاليم تمثيل متساوي في الهيئة الإدارية لنادي القضاة الإتحادي بما يمكنهم من متابعة حقوق اعضاء الجمعية العمومية والدفاع عنهم أمام السلطة المركزية .

وفي الأخير أضع هذا المقترح أمام زملائي أعضاء الهيئة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشته واتمنى منهم تبنيه واقراره وتسمية لجان من أعضاء الجمعية العمومية في الأقاليم للقيام بعملية الدعوة للإنتخاب الهيئات الإدارية لأندية الأقاليم وتمويلها من موازنة النادي بعد انتزاعها من مجلس القضاء .

والله ولي الهداية والتوفيق ،،،

مقدم المبادرة

ق.د.عيسى قائد سعيد الثريب

رئيس دائرة التأهيل والتدريب بنادي قضاة اليمن