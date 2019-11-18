اليمن.. المليشيا تنشئ أسواقا سوداء جديدة للمشتقات النفطية في ذمار

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أنشأت مليشيا الحوثي الانقلابية، أسواقاً سوداء لبيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في عديد مناطق بمحافظة ذمار وسط اليمن.



وأكدت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استحدثت أسواقاً سوداء جديدة لبيع المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي توزعت في الأسواق الكبيرة الواقعة في الأماكن المزدحمة ، منها في جولة المثلث القريبة من الأستاد الرياضي، وبالقرب من محطة الأزرق، بالإضافة إلى سوق بالقرب من جولة كمران، وثالثة بالقرب من سوق عنس.

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وتابعت أن السوق التي تم إنشائها في سوق المثلث هي الثاني من نوعها في المحافظة التي تشهد انتشاراً لعشرات السيارات المحملة بالمشتقات النفطية والمئات من مادة الغاز المنزلي ، وذلك بعد السوق التي تم إنشاؤها في محطة الورقي، الذي يعتبر نقطة الوصل التي تؤدي إلى عدة قرى.

يذكر أن المليشيات الحوثية حرمت العديد من الحارات والأحياء السكنية في ذمار من الحصول على مادة الغاز المنزلي، بسبب عدم حضورهم فعالية المولد النبوي التي أقيمت مطلع الأسبوع الماضي.