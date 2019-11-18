"الخليج": لن يكون هناك نفوذ لإيران وغيرها على أرض العراق

الإثنين 18 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "من حق الشعب العراقي الذي اكتوى بنار الطائفية والمحاصصة نتيجة نظام كرسه الاحتلال الأمريكي من خلال دستور هجين وضعه الحاكم الأمريكي بول بريمر عام 2003، لا يمت بصلة للعراق ولا العراقيين، ولا يعبر عن قيمهم ودورهم وتاريخهم المشترك، من حقهم أن ينزلوا إلى الشوارع والساحات لاجتثاث نظام كهذا لم يقدم لهم على مدى هذه السنوات إلا الفقر والجوع والفساد ونهب الثروات، من خلال ثلة من الفاسدين الذين حكموا البلاد والعباد باسم طوائفهم، وتركوا الشعب يبحث عن قوت يومه فلا يجده.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين اعتقد هؤلاء أنهم تمكنوا من تدجين الشعب، لكنهم لم يُدركوا أن الجوع كافر، وأن الجياع إذا ما ثاروا فإنهم لن يُبقوا على أثر لمن حرمهم من الرغيف، وفرصة العمل، والماء والكهرباء، وغيرها من أسباب الحياة.

ومضت "إذ نرى الشعب العراقي يخلع ثوب الطائفية، ويرفع علم العراق في الساحات تأكيداً لتوحّده ورفضه للطائفية وأربابها، فإنه من جهة أخرى صوّب في العديد من المدن، بدءاً من بغداد وكربلاء والنجف، والبصرة والحلة باتجاه إيران وبعض مؤسساتها الدبلوماسية، ورفع شعارات ضد تدخلها في الشأن العراقي، وهو بذلك أراد أن يعلن رفضه لأن يكون تابعاً لأحد من خلال منطلقات مذهبية، كما يريد البعض، مؤكداً الولاء للعراق فقط؛ كوطن جامع لكل العراقيين.

وتقول الصحيفة "حاولت إيران السيطرة على مفاصل العراق والتحكم في قراره، تماماً كما يفعل الأمريكي، وقامت بحماية القوى الطائفية التي تمارس الفساد من خلال المحاصصة البغيضة، وأدرك الشعب العراقي أنه ضحية كل هؤلاء، فنزل إلى الشارع يطالب بحقوقه والقضاء على هذا النظام، وإقامة نظام بديل وصياغة دستور جديد يكتبه العراقيون وحدهم، يؤكد المواطنة وليس الطائفة.

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وقالت "العراقيون إذ يطالبون باجتثاث الفساد والمفسدين والطبقة الحاكمة، فإنهم نبذوا الطائفية وصنّاعها ومرجعياتها، واعتبروا إيران تتحمل جزءاً من المسؤولية في كل ذلك، وتقدمت التظاهرات مدن الجنوب وأهلها، الذين رفضوا التبعية باسم المذهب.

وأشارت إلى أن الشعب العراقي في انتفاضته المستمرة، وعلى الرغم من تعرضه للقمع وسقوط عشرات الضحايا يومياً، فإنه يكتب تاريخاً جديداً للعراق، وسيرغم كل من تسببوا في إذلاله ونهبه، وكل سراق المال العام، على التنحي جانباً، أو المثول أمام القضاء لاسترداد ما نهبوه.

وشددت كذلك، فإن الشعب العراقي يبدو أكثر تصميماً على المضي في انتفاضته إلى أن يقتلع كل ما تركه الاحتلال الأمريكي من مصائب وعلل، وفي المقدمة الدستور الحالي الذي لم يعد له نصيب في حياة العراقيين، تماماً كما تم اقتلاع إرهاب «داعش» من كل الأرض العراقية.

واختتمت "لن تكون هناك طائفية ومحاصصة وتقاسم مغانم في العراق، كما لن يكون هناك نفوذ لإيران وغيرها على أرضه؛ لأن الشعب قرر أن يكون حراً".