يونيسيف: 12.3 مليون طفل يمني يعانون نقصاً في الحاجات الأساسية

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أكد مسؤول أممي وجود أكثر من 12 مليون طفل يمني يعانون نقصاً في الحاجات الأساسية بينها التعليم وبخاصة في اليمن وسوريا.



وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2019م، بمقر "يونيسيف" بالعاصمة الأردنية عمان، أنه من المهم إدراك أن هناك 12.3 مليون طفل، من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يفتقدون حاجة من الحاجات الأساسية نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد.

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وتابع، أن "حوالى 2 مليون طفل نزحوا من جزء من اليمن إلى جزء آخر في البلاد. وكما قلت نحن نقوم بكل ما نستطيع لتوفير الحوافز للأطفال".

ولفت، إلى أن مليوني طفل يعانون من سوء تغذية شديد، بينهم 360 ألف أعمارهم دون الخامسة.

وللعام الخامس على التوالي تعش البلاد حرباً طاحنة، أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، أواخر العام 2014م.