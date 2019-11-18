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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. المحتجون يسيطرون على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
تمكن المحتجون العراقيون من استعادة السيطرة على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء يوم الأحد ليسيطروا على المزيد من الأراضي في أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لمنع المتظاهرين من عبور جسر الأحرار في وسط بغداد في إطار مساعيهم المستمرة منذ أسبوع لتعطيل حركة المرور والوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم الوزارات والسفارات.
وأقدم متظاهرون على إقامة حواجز من صناديق القمامة والألواح المعدنية على الجسر في حين تمركزت قوات الأمن على الجانب الآخر.
وأعاد المحتجون العراقيون يوم الأحد احتلال أجزاء من جسر السنك ومبنى مرتفع قريب في بغداد كانت قوات الأمن قد أبعدتهم عنه قبل أسبوع. ويسيطر المحتجون على جسر الجمهورية منذ يوم 25 أكتوبر تشرين الأول.
وقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة في بغداد وجنوب العراق في أوائل أكتوبر تشرين الأول وهي أكبر احتجاجات منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003.
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