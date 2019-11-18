الإمارات تسير قافلة غذائية جديدة إلى محافظة حضرموت

الإثنين 18 نوفمبر 2019

سيرت دولة الإمارات قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 4500 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن الشقيق.



وبحسب وكالة "وام" فقد قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 900 سلة غذائية تزن "72 طنا و720 كيلوجراما" على مناطق "حصاحصة، وانتيشة، والمسيني، وحرو، وظلومة " بالمديرية ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت ووصلت إلى عدة مناطق نائية.

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بدورهم أعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة حضرموت.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت 33 ألفا و 644 سلة غذائية بمعدل " 2718 طنا و 435.2 كيلوجرام" استهدفت 168 ألفا و220 فردا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.