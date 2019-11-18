الصين تطالب أمريكا بـ"الكف عن استعراض العضلات" في بحرها الجنوبي

طالبت الصين، الإثنين، الجيش الأمريكي بالكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة "مزيد من الغموض" بشأن تايوان، في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع وي فنع خه حث نظيره الأمريكي مارك إسبر، خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك، على "الكف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات".

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ولم ترد الولايات المتحدة ولكنها اتهمت الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي.

والأحد، قال إسبر إن بكين "تلجأ على نحو متزايد إلى التخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجية" في المنطقة.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة من قبل الانتقادات بشأن ما تعده واشنطن زيادة للوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي عبر تشييد منشآت عسكرية على جزر صناعية وحواجز مرجانية في المياه المتنازع على السيادة عليها مع دول أخرى.