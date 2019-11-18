شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء شهدت أسعار الصرف تراجعا طفيفا وذلك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، وجاء سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية كالتالي:

صنعاء: دولار امريكي: شراء 566 بيع 569 ريال سعودي: شراء 149 بيع 150 Advertisements عدن: دولار امريكي: شراء 570 بيع 575 ريال سعودي: شراء 150 بيع 151 تجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف تختلف من وقت لآخر.

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