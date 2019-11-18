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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
شهدت أسعار الصرف تراجعا طفيفا وذلك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، وجاء سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية كالتالي:
صنعاء:
دولار امريكي:
شراء 566 بيع 569
ريال سعودي:
شراء 149 بيع 150
عدن:
دولار امريكي:
شراء 570 بيع 575
ريال سعودي:
شراء 150 بيع 151
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف تختلف من وقت لآخر.
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