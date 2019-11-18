"الاتحاد" الإماراتية: سلام إلى عُمان السلام والمحبة والحضارة والتاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

أبو ظبي عمان - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "الأخوّة.. سند وقوة، ومصدر عزة وفخر، واحترام متبادل يدوم إلى الأبد".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" في العيد الوطني الـ49 لسلطنة عمان، نتشارك والجار الشقيق، فرحاً واحداً، ورسالة حب ووفاء من إمارات التسامح بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة السلام بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

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ومضت "أمة عريقة، وأرض طيبة، تاريخها حافل بمنجزات الأمن والاستقرار والازدهار، والخطط المتبصرة للدولة العصرية القائمة على مبادئ وقيم المساواة والمواطنة وحكم القانون..

و تابعت ورؤية حكيمة شعارها حل كل الخلافات بالحوار الأخوي وبالطرق السلمية على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وحسن الجوار والتعاون الإيجابي لتحقيق المصالح المشتركة.

وتقول الصحيفة "عيدكم عيدنا، ونجاحكم نجاحنا، والتاريخ شاهد على العلاقات المتميزة، منذ اللقاء الأول الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأخاه السلطان قابوس عام 1968، إلى حاضر أكثر قوة وتماسكاً، ومستقبل لا يحمل إلا الخير والتنمية والتعاون لصالح الإنسانية وخدمة البشرية.

واختتمت "تحية من قلب الوطن، من قيادة تحمل رسالة كل إماراتي، إلى قائد مظفر وشعب شقيق.. وسلام إلى عُمان السلام والمحبة والحضارة والتاريخ ومسيرة الأمجاد والإنجازات"