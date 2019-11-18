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أمريكا تدين استخدام إيران للقوة المميتة ضد المتظاهرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

أمريكا تدين استخدام إيران للقوة المميتة ضد المتظاهرين

متابعات_الخليج 365

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في" تظاهراته السلمية "، وإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين.

 

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان نشر الأحد: أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام... نحن نندد باستخدام القوة المميتة والقيود الصارمة على الاتصالات المفروضة على المتظاهرين".

 

وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي على الاحتجاجات، التي تشهدها إيران، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف مع الشعب الإيراني.

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وأضاف بومبيو، على "تويتر"، السبت: "كما قلت للشعب الإيراني، منذ عام ونصف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقف معكم".

 

وأعاد وزير الخارجية الأمريكي، نشر تدوينة سابقة منذ عام 2018، كان يقول فيها: "إنه يشعر بالفخر، أن الشعب الإيراني لم يبق صامتا، على الانتهاكات، التي تقوم بها حكومته"، مضيفا: "واشنطن تسمعكم. واشنطن تدعمكم، واشنطن تقف معكم".

 

وفي تدوينة أخرى، قال بومبيو: "الطريق واضح أمامنا، وهو استمرار سياسة الضغط على إيران، حتى تتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية، وتغير موقفها".

 

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