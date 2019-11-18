طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وحائل.



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كما توقعت في نشرتها اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وشهدت عدد من مناطق المملكة هطول أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة خلال الأيام الماضية.