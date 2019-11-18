شكرا لقرائتكم العراق.. قتيل وعشرات الجرحى وقذائف "هاون" بالمنطقة الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بسقوط 3 قذائف هاون قرب المنطقة الخضراء، ليل الأحد، دون تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. يأتي ذلك فيما استعاد المحتجون العراقيون السيطرة على جسر الأحرار ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل محتج وإصابة 32 في اشتباكات فوق جسر الأحرار، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لمنع المتظاهرين من عبور الجسر والوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم الوزارات والسفارات.

وأفادت وسائل إعلام عراقية محلية بإصابة 4 متظاهرين بجروح أثناء تفريق القوات الأمنية تظاهرة في قضاء الرفاعي في ذي قار.

من احتجاجات العراق

وأسفرت تظاهرات أمس الأحد في بغداد عن سيطرة المحتجين على ساحة الخلاني ومداخل جسرين، هما السنك والأحرار، بالإضافة إلى مداخل جسر الجمهورية وساحة التحرير، بينما تتحصن القوات الأمنية في النصف الآخر من تلك الجسور.

وسيطر محتجون عراقيون على مبنى متعدد الطبقات يستخدم كمرآب للسيارات يطل على جسر السنك، ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية.

Advertisements

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

كما شل إضراب، دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحياة في عدد من مدن ومحافظات الجنوب وأعطى دفعاً جديداً لحركة الاحتجاج المستمرة منذ أكثر من شهر، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها الشارع بالفشل في إدارة الدولة وبالفساد وعلى مستويات عليا في مفاصل الدولة.

من الاحتجاجات العراقية

من جهته، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لقناة "الحدث" أن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين إذا تورطوا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن العقوبات ستشمل منع السفر للمسؤولين العراقيين وتجميد ممتلكاتهم.

المسؤول الأميركي هدد السلطات في العراق بوقف المساعدات العسكرية للقوات الأمنية إذا ثبت استخدامها ضد المدنيين، منوهاً بأن واشنطن تعرف أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني كان في بغداد وهو من يقمع التظاهرات.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن لا تتدخل بما يحدث في العراق كي لا تعطي ذريعة للآخرين كي يقمعوا هذه التظاهرات السلمية، مشيراً إلى أن الوضع في العراق سيئ جداً، وهناك العديد من القتلى بين الشباب.

كما أعرب المسؤول الأميركي أن تأييد واشنطن لمطالب المتظاهرين سيكون من خلال تقديم مساعدات طبية.