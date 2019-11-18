زعيم كوريا الشمالية أشرف على تدريبات للقوات الجوية: يجب إجراء تدريب دون سابق إخطار

كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أنّ "زعيم كوريا الشمالية أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني خلال ثلاثة أيام".
ولفتت إلى أنّ "كيم أكّد أنّ من الضروري إجراء تدريب دون سابق إخطار في ظلّ ظروف تحاكي الحرب الحقيقية، لتحسين جاهزيّة الوحدات العسكريّة الكوريّة الشماليّة".
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، تأجيل التدريبات العسكرية الّتي كان من المقرّر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر، في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثّرة مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونغ يانغ.
وكان من المقرّر أن تشمل تلك التدريبات محاكاة لسيناريوهات المعارك الجويّة، بمشاركة عدد من الطائرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لم يُكشف النقاب عنه.
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