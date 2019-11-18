وزير الدفاع الصيني حث أميركا على "الكف عن استعراض العضلات" ببحر الصين الجنوبي

كشف متحدث باسم ​وزارة الدفاع الصينية​ أنّ "وزير الدفاع وي فنع خه حثّ نظيره الأميركي ​مارك إسبر​، خلال محادثات دفاعيّة في العاصمة التايلاندية ​بانكوك​، على الكفّ عن استعراض العضلات في ​بحر الصين الجنوبي​، وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي".

وكان قد لفت إسبر، إلى أنّ "بكين تلجأ على نحو متزايد إلى القهر والتخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجيّة في المنطقة".