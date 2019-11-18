كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أنّ "وزير الدفاع وي فنع خه حثّ نظيره الأميركي مارك إسبر، خلال محادثات دفاعيّة في العاصمة التايلاندية بانكوك، على الكفّ عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي، وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي".
وكان قد لفت إسبر، إلى أنّ "بكين تلجأ على نحو متزايد إلى القهر والتخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجيّة في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الصيني حث أميركا على "الكف عن استعراض العضلات" ببحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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