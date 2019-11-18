عودة 4 أفراد بفريق طبي كوبي كانوا محتجزين في بوليفيا إلى بلادهم

أُطلِق سراح 4 أفراد (3 رجال وامرأة) في فريق طبّي كوبي، كانوا قد احتُجزوا منذ يوم الأربعاء في ​بوليفيا​، وعادوا إلى بلادهم.

وكان قد اعتُقل أفراد الفريق وبينهم طبيبان، في لاباز، للاشتباه بدعمهم وتمويلهم احتجاجات شهدتها بوليفيا الأسبوع الماضي، عقب استقالة الرئيس الاشتراكي ​ايفو موراليس​ وإعلان السيناتورة اليمينة جانين أنييز نفسها رئيسة موقتة.

وكان كوبيان آخران من هذا الفريق الطبي قد اعتُقلا أيضًا الأربعاء، قبل إطلاق سراحهما في اليوم نفسه.

يُذكر أنّ كوبا كانت قد قرّرت الجمعة، بناءً على طلب لاباز، إعادة 725 من مواطنيها الّذين يوفرون خدمات تعاون بينها الطبابة.